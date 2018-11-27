В двух микрорайонах Рязани из-за аварии отключили отопление и горячую воду

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-27T14:03:26+03:00

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27 ноября в Рязани прорвало тепловую магистраль на улице Новоселов – в районе парка М.Д. Скобелева. Пока идут аварийно-ремонтные работы, в 1-м и 2-м микрорайонах Дашково-Песочни отключили отопление и горячую воду. Восстановить теплоснабжение планируется до 22.00.

Речь идет о жилых домах и социальных учреждениях на Касимовском шоссе, Шереметьевском проезде, улицах Новоселов, Тимакова и Зубковой. Перечень адресов публикуем ниже. Также он представлен на сайте администрации города.

- ул. Касимовское шоссе, д. с 46 по 56 и с корпусами, д. 48а (д/сад №138), д. 50а (д/сад №147);

- ул. Новоселов, д. с 28 по 40 и с корпусами, д. с 23 по 35 и с корпусами, д. 38а (д/сад №142), д. 30б (школа №68);

- ул. Тимакова, д. с 3 по 15, д. 9 (школа №63), д. 7 (школа №67);

- ул. Шереметьевский проезд, д. с 4 по 16;

- ул. Зубковой, д. с 21 по 25 и с корпусами, д. 23а (д/сад №149), д. 22а (школа №51), д. 21 корп. 2 (ДШИ №7).