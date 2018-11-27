Рязанские дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки бесплатно
В управлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи (ул. Горького, д.1, кабинеты №№13, 17, 18, 19) производится прием документов на предоставление новогодних подарков детям граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.
Право на получение бесплатных подарков имеют дети от 2 до 14 лет включительно из малообеспеченных семей.
Новогодние подарки предоставляются на основании заявления одного из родителей, к которому прилагается следующий комплект документов:
- копия паспорта одного из родителей;
- копии свидетельств о рождении детей;
- справка о ежемесячном пособии на детей;
- справка (копия справки) о регистрации детей по месту жительства или по месту пребывания;
- копии СНИЛС заявителя и детей.
Более подробную информацию по данному вопросу можно получить у специалистов управления по следующим телефонам:
- Советский район – 44-46-30;
- Октябрьский район – 44-56-31;
- Железнодорожный район – 44-52-17;
- Московский район – 44-15-69.