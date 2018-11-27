Рязанские дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки бесплатно

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-27T14:02:34+03:00

Для этого необходимо лишь сдать пакет документов в управление социальной поддержки

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В управлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи (ул. Горького, д.1, кабинеты №№13, 17, 18, 19) производится прием документов на предоставление новогодних подарков детям граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Право на получение бесплатных подарков имеют дети от 2 до 14 лет включительно из малообеспеченных семей.

Новогодние подарки предоставляются на основании заявления одного из родителей, к которому прилагается следующий комплект документов:

- копия паспорта одного из родителей;

- копии свидетельств о рождении детей;

- справка о ежемесячном пособии на детей;

- справка (копия справки) о регистрации детей по месту жительства или по месту пребывания;

- копии СНИЛС заявителя и детей.

Более подробную информацию по данному вопросу можно получить у специалистов управления по следующим телефонам:

- Советский район – 44-46-30;

- Октябрьский район – 44-56-31;

- Железнодорожный район – 44-52-17;

- Московский район – 44-15-69.