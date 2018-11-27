Рязанец Иван Успенский, 3 года боровшийся с раком и издавший книгу, скончался

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-27T14:06:12+03:00

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26 ноября в отделении гематологии клиники Union Hospital в Китае ушел из жизни молодой рязанский врач Иван Успенский, 3 года боровшийся с редкой формой лейкоза. О судьбе своего подопечного сообщил фонд «Православие и мир».

- Мы скорбим и приносим свои соболезнования его семье, супруге Кате. Благотворительный Фонд «Православие и мир» благодарит каждого, кто поддержал Ивана, кто подарил ему шанс на выздоровление. Три года назад Иван Успенский заболел лейкозом и продолжал бороться ради троих сыновей, а в этом году издал книгу «Свидетель жизни», - отмечают в фонде.

Иван не унывал, в нетипично оптимистичной форме рассказывал о буднях онкобольного на своей страничке в ВК.

Иван ушел из жизни в 30 с небольшим. О своем диагнозе он узнал случайно 3 года назад во время планового медосмотра. Молодой врач работал хирургом в больницах Рязанской области, но диагноз «острый лимфобластный Ph-позитивный лейкоз» заставил отказаться от любимого дела.

Его болезнь крайне тяжело поддается лечению даже самыми дорогими и современными методами. Иван прошел несколько дорогостоящих курсов лечения, выдержал пересадку костного мозга. Последней надеждой на ремиссию стало инновационное лечение в Китае - CAR T-cell терапия и снова пересадка костного мозга, но, увы...

Редакция «КП» выражает соболезнования родным и близким Ивана.