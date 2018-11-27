Суд признал виновной рязанку, чей ребенок получил тяжелую травму головы

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-27T13:41:38+03:00

Женщина до последнего считала, что 4-летний отпрыск сам виноват и его лечить не надо

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В сентябре прошлого года по преступной небрежности М. ее 4-летний ребенок, оставшись без присмотра, упал в открытый проем подвального помещения квартиры и ударился головой о бетонный пол. Результат – перелом костей свода черепа с ушибом головного мозга. Об этом происшествии сообщает сайт областной прокуратуры.

Несмотря на тяжелое состояние здоровья ребенка, мать отказалась от незамедлительной госпитализации в ОДКБ и ребенок был помещен на лечение только после вмешательства прокурора. В ходе расследования подсудимая первоначально признала свою вину, однако при рассмотрении уголовного дела в суде отказалась от своих показаний, заявив, что не считает себя виновной.

Прокуратурой района были приведены суду неоспоримые доказательства виновности подсудимой, и судом в отношении М. вынесен обвинительный приговор, который был обжалован стороной защиты.

Решением апелляционной инстанции - Спасским районным судом - приговор мирового судьи оставлен в силе.