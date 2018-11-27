Рязанец-инвалид победил на чемпионате страны по профессиональному мастерству

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-27T12:37:30+03:00

Также вернулись с наградами рязанские студенты и школьники, занявшие призовые места еще в 4 компетенциях

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Студент Михайловского экономического колледжа-интерната Владислав Булдаков стал лучшим в номинации «Администрирование баз данных» на IV национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», который проходил в Москве.

- Я его готовила. Способный, талантливый парень, - прокомментировала успех заведующая отделением программирования в компьютерных системах Галина Марьина. – Победитель конкурсов профмастерства в колледже, победил на региональном этапе «Абилимпикс». В Москву ехал только за победой. Не смотря на то, что задание было сложным, справился с ним.

Соревнования прошли по 73 профессиям, отдельно по трем категориям: школьники, студенты и специалисты. В компетенции «Администрирование отеля» второе место заняла также студентка Михайловского экономического колледжа-интерната Дарья Пенина.

Среди школьников-портных второе место у ученицы Скопинской школы-интерната Веры Кухтиновой. В «Кулинарном деле» среди студентов командное третье место заняли Виктор Тютючкин и Элшан Биннатов из Рязанского многопрофильного колледжа. Александр Колдаев, студент Рязанского автотранспортного техникума, стал третьим в направлении «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Подробности – на сайте регионального министерства образования.