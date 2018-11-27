Сельчанин, ударивший рязанца мечом, отделался штрафом

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-27T13:22:32+03:00

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В Шиловском районе оштрафовали мужчину, ударившего соперника мечом по рукам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В одном из сел района поссорились местный житель и гость из Рязани. В разгар перепалки шиловец зашел на веранду своего дома, взял лежавший там меч и дважды ударил по рукам оппонента. Последний получил легкие телесные повреждения.

Во время следствия шиловский «мечник» полностью признал вину, примирился с жертвой и загладил причиненный вред. Мировой судья прекратил уголовное преследование мужчины, наказав его штрафом в размере 4 тысяч рублей.