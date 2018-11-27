Через год в Рязанской области наладят производство школьного мела – всего третье в стране

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-27T10:39:18+03:00

Пока нехватку этой продукции восполняют за счет импорта

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В рабочем поселке Лесной Шиловского района готовятся к выпуску новой продукции – на базе ООО «Ока-пласт» будут производить школьный мел, сообщает издательство «Пресса».

Сейчас всего две компании России выпускают столь востребованную продукцию, в итоге ее нехватку компенсируют, закупая мел в Юго-Восточной Азии. Новое производство хотят запустить уже через год – в 4 квартале 2019 года. А пока готовят площади под новое импортное оборудование и набирают специалистов и рабочих.

– Закупать оборудование мы планируем в начале будущего года, пуско-наладочные работы намечены на 3-4 кварталы, – говорит директор ООО «Лесновская мануфактура Александр Новиков. – На предприятии будут трудиться 15 человек.