Через год в Рязанской области наладят производство школьного мела – всего третье в стране
В рабочем поселке Лесной Шиловского района готовятся к выпуску новой продукции – на базе ООО «Ока-пласт» будут производить школьный мел, сообщает издательство «Пресса».
Сейчас всего две компании России выпускают столь востребованную продукцию, в итоге ее нехватку компенсируют, закупая мел в Юго-Восточной Азии. Новое производство хотят запустить уже через год – в 4 квартале 2019 года. А пока готовят площади под новое импортное оборудование и набирают специалистов и рабочих.
– Закупать оборудование мы планируем в начале будущего года, пуско-наладочные работы намечены на 3-4 кварталы, – говорит директор ООО «Лесновская мануфактура Александр Новиков. – На предприятии будут трудиться 15 человек.