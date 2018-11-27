Налоговики предупреждают рязанцев о приближении срока уплаты

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-27T09:46:42+03:00

В этом году дата перенесена на два дня

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Владельцы земельных участков, недвижимости и транспортных средств должны уплатить налоги на имущество не позднее 3 декабря, напоминает Межрайонная ИФНС России № 3 по Рязанской области. Обычно этот срок приходится на 1 число, на этот раз он перенесен, поскольку первый день зимы придется на выходной.

Напоминаем, что налог на имущество и земельный налог рассчитывается по месту нахождения объекта, транспортный – по месту жительства владельца. В этом году налоги будут рассчитываться по-новому. Так, при расчете земельного налога для льготников действует вычет, подробнее об этом изменении здесь.

Владельцам авто стоимостью от 3 млн руб. транспортный налог за 2017 год посчитают с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.

Некоторые налоговые ставки и льготы изменены региональными и муниципальными нормативными актами. Подробнее о них здесь.

– Изменен порядок исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости – для всех без исключения категорий применен налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу в отношении квартир на стоимость 20 квадратных метров, комнат – 10 квадратных метров, жилых домов – 50 квадратных метров. Обращаться в налоговые органы с заявлением о предоставлении вычета не нужно, – отмечается в сообщении службы.

Контролировать расчеты с бюджетом рязанцы могут с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Пользователи этого кабинета получают уведомления в электронном виде – через обычную почту они не дублируются.

– Тем, кто не оплатит налоги в установленный срок, начисляется пеня, равная одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ, – напоминают специалисты Межрайонной ИФНС России № 3 по Рязанской области.