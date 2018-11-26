2018-11-26T18:27:16+03:00
Общество

Во вторник холодную воду отключат на шести улицах Рязани

Подачу ХВС восстановят к трем часам дня
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 27 ноября, в ряде домов Рязани отключат холодную воду. Отключение вызвано ремонтом водопровода, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 9.30 до 15.00 холодной воды не будет в поселке Строитель – в домах на улицах Качевской, Поселковой, Дружной и Предзаводской, а также в школе №49 и в детском саду №152.

Кроме этого, холодной воды не будет в д. 22 по улице Связи и в д. 10 по улице Циолковского.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области ночью похолодает до -12
Первых пациентов новая БСМП Рязани примет уже через год
На рязанских прилавках нашли красную икру-фальсификат еще одного производителя
Среди участников проекта «Умная Рязань» разыграют iPad
В Рязани открыли «горячие линии» для жалоб на плохую уборку от снега
В рязанском селе сгорел гараж с автомобилем внутри
Рязанские инспекторы нашли нарушения капремонта в каждом из проверенных домов
Рязанца, снесшего забор автостоянки, лишили водительских прав (видео)
Во вторник на нескольких улицах Рязани отключат электричество
Два моста в Рязанской области вновь закрыли из-за ледовой обстановки
На рязанском участке трассы М5 «Урал» столкнулись грузовик и два легковых автомобиля
В рязанском райцентре автоледи сбила на пешеходном переходе женщину
На рязанские поля выйдут беспилотные тракторы – впервые в стране