Во вторник холодную воду отключат на шести улицах Рязани

СЕГОДНЯ 18:27 2018-11-26T18:27:16+03:00

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Во вторник, 27 ноября, в ряде домов Рязани отключат холодную воду. Отключение вызвано ремонтом водопровода, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 9.30 до 15.00 холодной воды не будет в поселке Строитель – в домах на улицах Качевской, Поселковой, Дружной и Предзаводской, а также в школе №49 и в детском саду №152.

Кроме этого, холодной воды не будет в д. 22 по улице Связи и в д. 10 по улице Циолковского.