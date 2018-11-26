Во вторник холодную воду отключат на шести улицах Рязани
Подачу ХВС восстановят к трем часам дня
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Во вторник, 27 ноября, в ряде домов Рязани отключат холодную воду. Отключение вызвано ремонтом водопровода, сообщает пресс-служба горадминистрации.
С 9.30 до 15.00 холодной воды не будет в поселке Строитель – в домах на улицах Качевской, Поселковой, Дружной и Предзаводской, а также в школе №49 и в детском саду №152.
Кроме этого, холодной воды не будет в д. 22 по улице Связи и в д. 10 по улице Циолковского.