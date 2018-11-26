2018-11-26T17:41:08+03:00
Общество

В Рязанской области ночью похолодает до -12

Из-за гололедицы и снега автомобилистов призвали водить аккуратнее
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 27 ноября. Согласно ему, температура воздуха по области составит -7…-12 градусов ночью и -8…-3 градуса днем.

Местами ожидается небольшой снег. На дорогах - гололедица. В связи с этими погодными условиями Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с просьбой отказаться от рискованных маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

Ветер будет юго-западным, 4-9 метров в секунду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во вторник холодную воду отключат на шести улицах Рязани
Первых пациентов новая БСМП Рязани примет уже через год
На рязанских прилавках нашли красную икру-фальсификат еще одного производителя
Среди участников проекта «Умная Рязань» разыграют iPad
В Рязани открыли «горячие линии» для жалоб на плохую уборку от снега
В рязанском селе сгорел гараж с автомобилем внутри
Рязанские инспекторы нашли нарушения капремонта в каждом из проверенных домов
Рязанца, снесшего забор автостоянки, лишили водительских прав (видео)
Во вторник на нескольких улицах Рязани отключат электричество
Два моста в Рязанской области вновь закрыли из-за ледовой обстановки
На рязанском участке трассы М5 «Урал» столкнулись грузовик и два легковых автомобиля
В рязанском райцентре автоледи сбила на пешеходном переходе женщину
На рязанские поля выйдут беспилотные тракторы – впервые в стране