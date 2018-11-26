В Рязанской области ночью похолодает до -12

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-26T17:41:08+03:00

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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 27 ноября. Согласно ему, температура воздуха по области составит -7…-12 градусов ночью и -8…-3 градуса днем.

Местами ожидается небольшой снег. На дорогах - гололедица. В связи с этими погодными условиями Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с просьбой отказаться от рискованных маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

Ветер будет юго-западным, 4-9 метров в секунду.