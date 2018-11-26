2018-11-26T17:21:01+03:00
Здоровье

Первых пациентов новая БСМП Рязани примет уже через год

Пока здание еще достраивается, но медицинское оборудование для него уже закупают
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Фото: страница Николая Любимова ВКонтактеФото: страница Николая Любимова ВКонтакте
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26 ноября строящееся здание Больницы скорой медицинской помощи посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов, руководители профильных министерств и депутат Госдумы от нашего региона Андрей Макаров.

По информации губернатора, которую он разместил на своей официальной странице ВКонтакте, пациентов здесь начнут принимать уже через год – в конце осени 2019-го.

Напомним, что новое здание для БСМП начали возводить в 2016 году на улице Гоголя – на этом участке когда-то располагалось трамвайное депо. Главный корпус из семи этажей рассчитан на 540 коек. Кроме него у больницы будут свой пищеблок, котельная, патологоанатомический корпус и автостоянка на 10 мест.

Основные работы уже позади, сейчас идет отделка и прокладка инженерных сетей. Котельную здесь даже уже запустили – отопление пошло на верхние этажи нового здания.

Общая стоимость объекта почти 4,5 млрд рублей, из них более 2 млрд пойдут на медицинское оборудование – его уже начали закупать.

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