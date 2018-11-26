2018-11-26T16:54:04+03:00
Общество

В Рязани открыли «горячие линии» для жалоб на плохую уборку от снега

К очистке всех районов города, а не только центра, планируют приступить в ночь на 27 ноября
Антон КОНОВАЛОВ
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Городские власти отчиталась об уборке городских улиц от снега. Как сообщает пресс-служба администрации Рязани по итогам специально собранного совещания, за выходные его вывезено 250 кубометров.

- В работах было задействовано 69 единиц техники – самосвалы, погрузчики, трактора, грейдеры, пескоразбрасыватели. Для организации ручной уборки привлечены более 100 работников, - цитирует руководителя Дирекции благоустройства города Андрея Шестопалова admrzn.ru.

Пока речь идет о центральных улицах, а в ночь на 27 ноября муниципальное учреждение примется за остальные районы города.

Для рязанцев открыли две «горячие линии»:

- по номеру (4912) 70-12-93 в ДБГ можно сообщить о ненадлежащей уборке снега на улицах, остановках и обочинах;

- по телефонам (4912) 44-79-15 и 8 (800) 222-49-12 принимаются те же претензии, но касающиеся дворов.

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