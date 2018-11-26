В Рязани открыли «горячие линии» для жалоб на плохую уборку от снега
Городские власти отчиталась об уборке городских улиц от снега. Как сообщает пресс-служба администрации Рязани по итогам специально собранного совещания, за выходные его вывезено 250 кубометров.
- В работах было задействовано 69 единиц техники – самосвалы, погрузчики, трактора, грейдеры, пескоразбрасыватели. Для организации ручной уборки привлечены более 100 работников, - цитирует руководителя Дирекции благоустройства города Андрея Шестопалова admrzn.ru.
Пока речь идет о центральных улицах, а в ночь на 27 ноября муниципальное учреждение примется за остальные районы города.
Для рязанцев открыли две «горячие линии»:
- по номеру (4912) 70-12-93 в ДБГ можно сообщить о ненадлежащей уборке снега на улицах, остановках и обочинах;
- по телефонам (4912) 44-79-15 и 8 (800) 222-49-12 принимаются те же претензии, но касающиеся дворов.