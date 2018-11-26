В рязанском селе сгорел гараж с автомобилем внутри
Поздним вечером минувшей пятницы, 23 ноября, в Ряжском районе случился пожар, сообщает издательство «Пресса».
Около 23.00 в селе Большая Алешня на улице Гагарина вспыхнул гараж. Внутри деревянной постройки был легковой автомобиль ВАЗ-2106. На место выехали две пожарных машины, шестеро сотрудников ПСЧ № 29. Однако спасти постройку и машину 1994 года выпуска не удалось – они сгорели полностью. Люди, к счастью, на пожаре не пострадали.
Как выяснилось позже, 62-летний хозяин сгоревшего имущества живет в областном центре, а в Большой Алешне бывает наездами. В этот день он как раз был в селе.
Сейчас идет проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.