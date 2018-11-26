Рязанские инспекторы нашли нарушения капремонта в каждом из проверенных домов

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-26T14:31:08+03:00

На этот раз у проверяющих возникло 14 претензий по 8 объектам

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Госжилинспекция Рязанской области с 19 по 23 ноября проверила 8 многоквартирных домов, где проводился или проводится капитальный ремонт, и выявила нарушения в каждом из них. Список претензий к исполнителям состоит из 14 пунктов.

Например, в доме №12 на 1-м Совхозном проезде до сих пор не сделано металлическое покрытие крыши, хотя крайний срок по договору – 15 ноября. Кроме того, подрядчик (МП «РСУ № 1») во время работ повредил верхний розлив системы отопления. А на улице Островского, дом 36 корп. 1 та же организация воспользовалась утеплителем с диаметром менее ширины межпанельного шва и с сентября не исправилась.

- Замечания направлены в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, - говорится в релизе.

КОНКРЕТНО

Дома с выявленными 19-23 ноября нарушениями расположены по следующим адресам:

г. Рязань

- ул. Ленина, д. 50б;

- ул. Фурманова, д. 2/4;

- ул. 1-й Совхозный проезд, д. 12;

- ул. Островского, д. 36 корп. 1, д. 34 корп.1;

п. Листвянка

ул. Прудная, д. 2, 3;

Михайловский район, п. Октябрьский

- ул. Есенина, д.2.