2018-11-26T14:15:19+03:00
Происшествия

Рязанца, снесшего забор автостоянки, лишили водительских прав (видео)

Напрочь сметя часть ограждения, мужчина просто оставил машину на стоянке и ушел
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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10 ноября на улице Большой в Рязани произошло ДТП. Авария случилась около 1.40 рядом с ТЦ «Глобус», сообщает издательство «Пресса».

32-летний мужчина на автомобиле Renault Fluence ехал в сторону села Дядьково. Напротив гипермаркета легковушка буквально слетела с дороги – машину вынесло на обочину, а следом, не сбавляя скорости, она полетела на забор автостоянки, расположенной рядом с ТЦ.

Снеся четыре столба и всю твердую сетку, натянутую между ними, легковушка резко остановилась аккурат посередине почти пустой стоянки. После чего водитель аккуратно поставил иномарку по правилам парковки и… ушел.

Позже выяснилось что автомобиль этому мужчине и не принадлежал – машину рязанец арендовал. Теперь за оставление места ДТП он лишен водительских прав на год.

Рязань ДТП Глобус..

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