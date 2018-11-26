2018-11-26T13:39:06+03:00
Недвижимость

Во вторник на нескольких улицах Рязани отключат электричество

Свет включат в четыре часа дня
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Во вторник, 27 ноября, в ряде домов Рязани отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации. Света не будет из-за ремонта воздушных линий.

С 8.30 до 16.00 электричество отключат в поселке Солотча по адресам:

– улица Дунай, д. с 1 по 45 и д. с 2 по 36

– улица Казанская, д. с 3 по 73 и д. со 2 по 74

– улица Грибная, д. с 1 по 41

– улица Сосновая, д. с 2 по 40 и д. с 1 по 35

– улица Песчаная, д. с 6 по 47 и д. с 3 по 39.

Кроме этого с 10 утра до 16 часов света не будет в поселке Соколовка – на улице Полевой, д. с 1 по 54 и на улице Ленпоселок, д. 16, д. 18 и д. 33.

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