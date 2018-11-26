Два моста в Рязанской области вновь закрыли из-за ледовой обстановки
Ответственные службы будут ждать, пока ситуация не стабилизируется
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С 26 ноября вновь развели и закрыли для транспорта и пешеходов наплавные мосты через Оку в Спасском районе. Расположены они у сел Троица и Фатьяновка.
Конкретной даты, когда будет восстановлено движение, не называется. Как сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, это произойдет, когда на реке нормализуется ледовая обстановка.