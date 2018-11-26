2018-11-26T13:01:20+03:00
Происшествия

На рязанском участке трассы М5 «Урал» столкнулись грузовик и два легковых автомобиля

Без пострадавших не обошлось
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В воскресенье, 25 ноября, примерно в час дня на 312-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Путятинского района Рязанской области произошло серьезное ДТП.

Автомобиль ВАЗ-21099 остановился на дороге для поворота налево. В это время водитель большегрузного автомобиля Volvo, ехавшего следом, не сориентировался вовремя в ситуации и врезался в легковой автомобиль. От удара ВАЗ-21099 выбросило на встречную полосу, где произошло столкновения c Mitsubishi Outlander.

Издательство «Пресса» уточняет, что грузовиком Volvo управлял житель Беларуси, а иномаркой Mitsubishi житель Шацкого района.

В результате ДТП водитель и пассажир «девяносто девятой» получили травмы и были госпитализированы в шиловскую больницу.

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