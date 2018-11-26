В рязанском райцентре автоледи сбила на пешеходном переходе женщину
В пятницу, 23 ноября, в 15.30 в Касимове на улице Советской (около дома №134) 32-летняя жительница райцентра, управляя автомобилем Daewoo Nexia, сбила 38-летнюю женщину. По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы и была доставлена в больницу.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье в области произошло девять ДТП, в которых два человека погибли и 10 получили травмы. Зарегистрировано также 75 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 24 нетрезвых водителя.
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