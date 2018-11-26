На рязанские поля выйдут беспилотные тракторы – впервые в стране

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-26T12:51:36+03:00

Техника без механизаторов начнет работать уже будущей весной

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500 гектаров рязанских полей в 2019 году будут обрабатывать тракторы-беспилотники, сообщает ТАСС. Новых технологии в Рязанской области осваивает НТИ «Автонет».

– Посадку и обработку сельскохозяйственных культур, а также сбор урожая, обеспечат десять беспилотных тракторов. Контролировать «Агроботов» будет единый диспетчерский центр, – пояснили в компании.

Инициатор проекта – компания «Аврора Роботикс», которая занимается разработкой автоматизированного управления транспортом. На 50 гектарах в Рязанской области компания уже тестирует прототипы беспилотников. Это же предприятие станет одним из инвесторов будущего проекта, общая стоимость которого – порядка 270 млн рублей.

По информации гендиректора «Аврора Роботикс» Виталия Савельева, такая техника позволит, в том числе, увеличить продолжительность рабочего дня – вплоть до круглосуточного режима.

Для начала без механизатора будут выполнять базовые полевые работы, позже разработчики планируют внедрить ряд сопутствующих технологий. В том числе, выпустить беспилотную технику уже на дорожно-строительные работы.