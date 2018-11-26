2018-11-26T12:51:36+03:00
Экономика

На рязанские поля выйдут беспилотные тракторы – впервые в стране

Техника без механизаторов начнет работать уже будущей весной
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

500 гектаров рязанских полей в 2019 году будут обрабатывать тракторы-беспилотники, сообщает ТАСС. Новых технологии в Рязанской области осваивает НТИ «Автонет».

– Посадку и обработку сельскохозяйственных культур, а также сбор урожая, обеспечат десять беспилотных тракторов. Контролировать «Агроботов» будет единый диспетчерский центр, – пояснили в компании.

Инициатор проекта – компания «Аврора Роботикс», которая занимается разработкой автоматизированного управления транспортом. На 50 гектарах в Рязанской области компания уже тестирует прототипы беспилотников. Это же предприятие станет одним из инвесторов будущего проекта, общая стоимость которого – порядка 270 млн рублей.

По информации гендиректора «Аврора Роботикс» Виталия Савельева, такая техника позволит, в том числе, увеличить продолжительность рабочего дня – вплоть до круглосуточного режима.

Для начала без механизатора будут выполнять базовые полевые работы, позже разработчики планируют внедрить ряд сопутствующих технологий. В том числе, выпустить беспилотную технику уже на дорожно-строительные работы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском селе сгорел гараж с автомобилем внутри
Рязанские инспекторы нашли нарушения капремонта в каждом из проверенных домов
Рязанца, снесшего забор автостоянки, лишили водительских прав (видео)
Во вторник на нескольких улицах Рязани отключат электричество
Два моста в Рязанской области вновь закрыли из-за ледовой обстановки
На рязанском участке трассы М5 «Урал» столкнулись грузовик и два легковых автомобиля
В рязанском райцентре автоледи сбила на пешеходном переходе женщину
В рязанском пруду утонула пожилая рыбачка
ХК «Рязань» опустился к границе зоны плей-офф
В Рязани открылась «горячая линия» по СПИДу
У рязанских коммунистов впервые с 1991 года сменился лидер
Рязанца осудили за покупку краденого велосипеда
Министром спорта области станет бывший глава Рязани
Последствия ДТП на трассе Рязань-Спасск: погибла женщина, ее ребенок в реанимации
На дороге Рязань - Спасск несколько человек пострадали в аварии с «Ладой» и Toyota
Фигуристка из Рязани Александра Трусова удивила всех сложнейшим каскадом
У промышлявших на рязанских водоемах браконьеров изъяли полцентнера рыбы
На лед рязанских водоемов обратил внимание Следственный комитет
В воскресенье в Рязани местами возможен небольшой снег
На рязанский фестиваль приехала заместитель министра просвещения РФ
В рязанском лесу грибники наткнулись на старый надгробный камень
В спальном районе Рязани столкнулись два легковых автомобиля
Рязанский митрополит Марк сыграл в волейбол с гимназистами
В Рязани назвали победителей театрального фестиваля «Карусель-2018»
Сорван еще один срок благоустройства рязанского парка имени Гагарина
За ночь в Рязанской области сгорел гараж и повреждены огнем два дома
Руководитель администрации Рязани рассказал о ремонте дорог