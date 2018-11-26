2018-11-26T11:15:25+03:00
Спорт

ХК «Рязань» опустился к границе зоны плей-офф

В Пензе «горожане» проиграли «Дизелю»
Антон КОНОВАЛОВ
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25 ноября ХК «Рязань» в Пензе проиграл со счетом 2:3 одному из преследователей – «Дизелю». «Горожане» опустились на 14 строчку в турнирной таблице, а в плей-офф выходят первые 16 команд.

- Игра состоит из шестидесяти минут, а не из сорока. Наши ребята посчитали иначе, и подумали, что игра сделана, - сказал главный тренер гостей Павел Десятков, уточнив, что в третьем периоде его подопечные не выполнили установку.

К последнему игровому отрезку «Рязань» подошла с шатким преимуществом в 1 шайбу. На 50 минуте обороняющиеся не уследили за двумя хоккеистами «Дизеля» на своем пятачке, а еще 5 минут спустя подарили шайбу чужому форварду. В обоих случаях вратарь справился с первым броском, но хозяева успевали сыграть на добивании.

В следующих матчах выездной серии «Рязань» встретится на выезде с «Ладой» и «ЦСК ВВС».

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