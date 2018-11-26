2018-11-26T10:14:35+03:00
Политика

У рязанских коммунистов впервые с 1991 года сменился лидер

Вместо 71-летнего Владимира Федоткина секретарем обкома стал 37-летний Денис Сидоров
Поделиться:
Денис Сидоров. Фото: vk.com/kprfrznДенис Сидоров. Фото: vk.com/kprfrzn
Изменить размер текста:

25 ноября областное отделение КПРФ провело отчетно-выборную конференцию. На ней избран новый секретарь обкома: место 71-летнего Владимира Федоткина занял 37-летний Денис Сидоров.

- Наверное, пришло время уступить народу молодым. Когда я начинал в 1991 году, мне было 43 года. Работал без выходных и круглые сутки - было больше сил, - сказал Федоткин.

Он также заявил, что поддерживает курс на омоложение, который задали его соратники федерального уровня. Федоткин был лидером рязанских коммунистов 27 лет. За это время Владимир Николаевич успел поработать в региональном парламенте, Госдуме РФ (в каждом из представительных органов - по два созыва), а также в Совете Федерации.

Владимир Федоткин: "Наверное, пришло время уступить народу молодым". Фото: vk.com/kprfrzn

Владимир Федоткин: "Наверное, пришло время уступить народу молодым". Фото: vk.com/kprfrzn

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском селе сгорел гараж с автомобилем внутри
Рязанские инспекторы нашли нарушения капремонта в каждом из проверенных домов
Рязанца, снесшего забор автостоянки, лишили водительских прав (видео)
Во вторник на нескольких улицах Рязани отключат электричество
Два моста в Рязанской области вновь закрыли из-за ледовой обстановки
На рязанском участке трассы М5 «Урал» столкнулись грузовик и два легковых автомобиля
В рязанском райцентре автоледи сбила на пешеходном переходе женщину
На рязанские поля выйдут беспилотные тракторы – впервые в стране
В рязанском пруду утонула пожилая рыбачка
ХК «Рязань» опустился к границе зоны плей-офф
В Рязани открылась «горячая линия» по СПИДу
Рязанца осудили за покупку краденого велосипеда
Министром спорта области станет бывший глава Рязани
Последствия ДТП на трассе Рязань-Спасск: погибла женщина, ее ребенок в реанимации
На дороге Рязань - Спасск несколько человек пострадали в аварии с «Ладой» и Toyota
Фигуристка из Рязани Александра Трусова удивила всех сложнейшим каскадом
У промышлявших на рязанских водоемах браконьеров изъяли полцентнера рыбы
На лед рязанских водоемов обратил внимание Следственный комитет
В воскресенье в Рязани местами возможен небольшой снег
На рязанский фестиваль приехала заместитель министра просвещения РФ
В рязанском лесу грибники наткнулись на старый надгробный камень
В спальном районе Рязани столкнулись два легковых автомобиля
Рязанский митрополит Марк сыграл в волейбол с гимназистами
В Рязани назвали победителей театрального фестиваля «Карусель-2018»
Сорван еще один срок благоустройства рязанского парка имени Гагарина
За ночь в Рязанской области сгорел гараж и повреждены огнем два дома
Руководитель администрации Рязани рассказал о ремонте дорог