У рязанских коммунистов впервые с 1991 года сменился лидер

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-26T10:14:35+03:00

Изменить размер текста: A A

25 ноября областное отделение КПРФ провело отчетно-выборную конференцию. На ней избран новый секретарь обкома: место 71-летнего Владимира Федоткина занял 37-летний Денис Сидоров.

- Наверное, пришло время уступить народу молодым. Когда я начинал в 1991 году, мне было 43 года. Работал без выходных и круглые сутки - было больше сил, - сказал Федоткин.

Он также заявил, что поддерживает курс на омоложение, который задали его соратники федерального уровня. Федоткин был лидером рязанских коммунистов 27 лет. За это время Владимир Николаевич успел поработать в региональном парламенте, Госдуме РФ (в каждом из представительных органов - по два созыва), а также в Совете Федерации.