Рязанца осудили за покупку краденого велосипеда

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-26T09:30:23+03:00

О том, что вещь продавцу не принадлежит, он знал

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Спасский районный суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покупке краденого велосипеда, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сделка состоялась 25 июля этого года в селе Гавриловское. Причем, покупая велосипед марки «Heam Matrix 26», мужчина знал о том, что железный конь попал в руки продавца незаконным путем.

В ноябре Спасский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.

Приговор не вступил в законную силу.