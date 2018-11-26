Рязанца осудили за покупку краденого велосипеда
О том, что вещь продавцу не принадлежит, он знал
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Спасский районный суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покупке краденого велосипеда, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Сделка состоялась 25 июля этого года в селе Гавриловское. Причем, покупая велосипед марки «Heam Matrix 26», мужчина знал о том, что железный конь попал в руки продавца незаконным путем.
В ноябре Спасский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.
Приговор не вступил в законную силу.