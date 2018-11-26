Министром спорта области станет бывший глава Рязани

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-26T09:34:12+03:00

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Бывший глава Рязани Владислав Фролов возглавит областное министерство физической культуры и спорта. Действующий руководитель – Сергей Икрянников – покинет должность по собственному желанию и вернется в Сасово, где работал ранее. Об этом «Комсомолке» стало известно из собственных источников.

Напомним, Фролов сложил полномочия депутата городской думы 22 ноября. С 2005 по 2016 год он возглавлял дворец спорта «Олимпийский» и СДЮСШОР «Олимпиец».

Икрянников был назначен министром в 31 октября 2017 года.