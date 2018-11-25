2018-11-25T11:45:14+03:00
Спорт

Фигуристка из Рязани Александра Трусова удивила всех сложнейшим каскадом

Такого нет даже в арсенале мужчин-одиночников
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14-летняя Александра Трусова, родившаяся в Рязани и сделавшая здесь первые шаги в спорте, вновь совершила то, что ранее никому не удавалось. Видео, на котором она во время тренировки чисто исполняет каскад из четверного лутца и тройного риттбергера, выложено в Instagram 24 ноября.

Как сообщает «Матч ТВ», такого элемента нет даже в арсенале мужчин-одиночников. Его базовая стоимость составляет 18,7 балла.

6-9 декабря Александру, ученицу Этери Тутберидзе, ждет финал юниорского Гран-при в Ванкувере. Ранее она выиграла IV этап Кубка России в Казани.

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Александра Трусова прыгнула уникальный каскад
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