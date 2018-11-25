У промышлявших на рязанских водоемах браконьеров изъяли полцентнера рыбы

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-25T10:17:07+03:00

Проверяющие также забрали у них почти 2800 метров сетей

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С 27 октября по 13 ноября Росрыболовство совершило 13 рейдов в Рязанской области. Как сообщили в Московско-Окском территориальном управлении, у браконьеров в результате этих мероприятий удалось изъять 53 запрещенных орудия добычи, включая сети общей протяженностью почти 2800 метров.

Кроме того, изъято более 53 килограммов незаконно выловленной рыбы: плотвы (26 экземпляров), леща (24), окуня (24), судака (7), синца (7), щуки (5), жереха (1) и другой.

Всего проверяющие выявили 48 нарушений различных статей КоАП.