В воскресенье в Рязани местами возможен небольшой снег
В прогнозе погоды на 25 ноября – благоприятные экологические показатели
Горожанам обещают ветер и минусовую температуруФото: Владимир ФРОЛОВ
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Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на воскресенье, 25 ноября.
Ожидается облачная погода, местами небольшой снег и гололедица. Ветер будет дуть западный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от -8 до -3°С, днем от -5 до 0°С.
Общий уровень загрязнения воздуха ожидается умеренным, а экологическая обстановка – устойчивой. Состояние геомагнитного поля – спокойное, интегральная солнечная активность – низкая.