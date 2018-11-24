В воскресенье в Рязани местами возможен небольшой снег

СЕГОДНЯ 16:50 2018-11-24T16:51:35+03:00

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Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на воскресенье, 25 ноября.

Ожидается облачная погода, местами небольшой снег и гололедица. Ветер будет дуть западный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от -8 до -3°С, днем от -5 до 0°С.

Общий уровень загрязнения воздуха ожидается умеренным, а экологическая обстановка – устойчивой. Состояние геомагнитного поля – спокойное, интегральная солнечная активность – низкая.