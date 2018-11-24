2018-11-24T16:06:47+03:00
Общество

На рязанский фестиваль приехала заместитель министра просвещения РФ

Попробовать себя в разных профессиях и познакомиться с различными аппаратами смогли более 4300 школьников из города и области
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Фестиваль проходит в новом здании Академии единоборств, открытой в 2018 годуФестиваль проходит в новом здании Академии единоборств, открытой в 2018 годуФото: Владимир ФРОЛОВ
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В Рязани с 22 по 24 ноября в здании Академии единоборств в микрорайоне Мервино проходит фестиваль профессий «Билет в будущее». Это всероссийский проект, которых охватил в эти выходные 7 областных центров страны. В нашем городе в субботу на фестиваль, на который записалось более 4300 школьников, прибыли заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина и рязанский губернатор Николай Любимов.

Гости осмотрели площадки фестиваля (их восемь: «Новые материалы», «Сельское хозяйство», «Медицина», «IT & коммуникации», «Городская среда», «Транспорт», «Энергетика» и «Космос»), пообщались со школьниками и педагогами, посмотрели на некоторые из представленных аппаратов, в том числе на электронный микроскоп. По словам Ирины Потехиной, в Рязани проводить фестиваль помогает 17 местных вузов и предприятий.

– Ребята могут сами почувствовать и увидеть в какой профессии работать и для чего учиться. Также у ребят после этих попыток формируется цифровое портфолио, которое сможет заменить бумажные трудовые книжки, – добавил Николай Любимов.

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