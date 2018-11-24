2018-11-24T14:43:38+03:00
Происшествия

В спальном районе Рязани столкнулись два легковых автомобиля

В социальной интернет-сети развернулась дискуссия о женщинах за рулем и их стиле вождения
Сергей ЮРЧЕНКО
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Фото из социальной сети: машины двигались в сторону микрорайона КанищевоФото из социальной сети: машины двигались в сторону микрорайона Канищево
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24 ноября около 11:40 на улице Молодцова, недалеко от перекрестка с улицей Бирюзова, перед торговым центром и автомойкой столкнулись два легковых автомобиля.

За рулем обоих транспортных средств находились представительницы прекрасного пола. Одна из водителей двигалась вдоль улицы в сторону микрорайона Канищево, в то время как другая выезжала на ту же полосу движения сбоку. По словам очевидцев, заметно пострадали в этой автоаварии только транспортные средства.

Сообщение о ДТП в популярном паблике социальной сети вызвало оживленное обсуждение, в время которого пользователи интернета спорили о женщинах за рулем и об отличии их стиля вождения от мужского.

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