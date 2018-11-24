Рязанский митрополит Марк сыграл в волейбол с гимназистами
Глава Рязанской епархии посетил уроки химии и физкультуры в православной гимназии Василия Рязанского
Фото пресс-службы Рязанской епархии: митрополит Марк на уроке по химии
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На интернет-сайте Рязанской епархии Русской православной церкви появился фоторепортаж, рассказывающий о посещении митрополитом Рязанским и Михайловским Марком православной гимназии имени святителя Василия Рязанского.
Вместе с учениками и педагогами управляющий епархией, известный своей простотой в быту, побывал на уроках химии и физкультуры. Между занятиями он пообщался с гимназистами и их наставниками, а в спортзале даже немного поиграл с детьми в волейбол.