Рязанский митрополит Марк сыграл в волейбол с гимназистами

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-24T16:11:33+03:00

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На интернет-сайте Рязанской епархии Русской православной церкви появился фоторепортаж, рассказывающий о посещении митрополитом Рязанским и Михайловским Марком православной гимназии имени святителя Василия Рязанского.

Вместе с учениками и педагогами управляющий епархией, известный своей простотой в быту, побывал на уроках химии и физкультуры. Между занятиями он пообщался с гимназистами и их наставниками, а в спортзале даже немного поиграл с детьми в волейбол.