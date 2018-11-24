2018-11-24T11:25:52+03:00
Общество

В Рязани назвали победителей театрального фестиваля «Карусель-2018»

Призы уезжают в Санкт-Петербург, Московскую область, Барнаул и другие города
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На фото из интернет-паблика фестиваля: церемония награжденияНа фото из интернет-паблика фестиваля: церемония награждения
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В Рязани в течение недели проходил фестиваль детских и молодежных театров «Карусель-2018». Всего рязанские зрители увидели 14 постановок на основе народного фольклора, классики и современных пьес. Итоги были подведены и призы победителям вручены 23 ноября в Театре кукол.

В церемонии приняли участие ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев и заместитель главы администрации Рязани Елена Сорокина. Награду за лучший детский спектакль получил коллектив «Мастерская 79» из Санкт-Петербурга, а награду за лучшую молодежную постановку – «Академия Хм!» из города Краснознаменска Московской области. Специальный приз оргкомитета получил детский коллектив театр-студии «ТИМ» из алтайского Барнаула, уже не раз выступавший на рязанской «Карусели».

На фото Ирины КОШЕВОЙ: сцена одного из спектаклей

На фото Ирины КОШЕВОЙ: сцена одного из спектаклей

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