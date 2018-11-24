За ночь в Рязанской области сгорел гараж и повреждены огнем два дома

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-24T09:33:47+03:00

Причины пожаров и ущерб от них устанавливаются

В тушении возгораний в Ряжком, Шиловском и Сапожковском районах участвовали 20 огнеборцев и 7 пожарных автомобилей

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Ночь с 23 на 24 ноября для противопожарной службы МЧС выдалась тревожная. Еще до полуночи в селе Большая Алешня Ряжского района пришлось тушить деревянный гараж местного жителя. Строение уничтожено вместе с автомобилем, но распространиться огню пожарные не позволили. Никто не пострадал.

В половине первого ночи загорелся наполовину кирпичный, наполовину деревянный дом с шиферной кровлей в районном центре Шилово. Тушить его приехали 3 пожарных автомобиля и 7 человек личного состава противопожарной службы. Дом поврежден огнем, но пострадавших нет.

В 3 часа 19 минут в рабочем поселке Сапожок заполыхал деревянный дом с металлической кровлей. На место происшествия прибыли 2 пожарных автомобиля и 7 пожарных. Дом был поврежден огне, деревянная пристройка сгорела полностью. И здесь пострадавших также нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.