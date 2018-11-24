2018-11-24T09:33:47+03:00
Происшествия

За ночь в Рязанской области сгорел гараж и повреждены огнем два дома

В тушении возгораний в Ряжком, Шиловском и Сапожковском районах участвовали 20 огнеборцев и 7 пожарных автомобилей
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
Причины пожаров и ущерб от них устанавливаютсяПричины пожаров и ущерб от них устанавливаются
Изменить размер текста:

Ночь с 23 на 24 ноября для противопожарной службы МЧС выдалась тревожная. Еще до полуночи в селе Большая Алешня Ряжского района пришлось тушить деревянный гараж местного жителя. Строение уничтожено вместе с автомобилем, но распространиться огню пожарные не позволили. Никто не пострадал.

В половине первого ночи загорелся наполовину кирпичный, наполовину деревянный дом с шиферной кровлей в районном центре Шилово. Тушить его приехали 3 пожарных автомобиля и 7 человек личного состава противопожарной службы. Дом поврежден огнем, но пострадавших нет.

В 3 часа 19 минут в рабочем поселке Сапожок заполыхал деревянный дом с металлической кровлей. На место происшествия прибыли 2 пожарных автомобиля и 7 пожарных. Дом был поврежден огне, деревянная пристройка сгорела полностью. И здесь пострадавших также нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани назвали победителей театрального фестиваля «Карусель-2018»
Сорван еще один срок благоустройства рязанского парка имени Гагарина
Руководитель администрации Рязани рассказал о ремонте дорог
Рязанских туристов предупреждают о лихорадке Денге
В Рязани виновник ДТП скрылся с места происшествия
Рязанская бизнес-леди подозревается в серьезном налоговом преступлении
Прокуратура взялась за рязанские школы
В декабре изменится график движения рязанского ж\д экспресса
Рязанский следователь спровоцировал ДТП с тяжелыми последствиями, но не раскаивается
ДДТ из рязанского райцентра отметил свое 70-летие
Рязанская область наладит сотрудничество со штатом Юта
В Рязанской области прошел открытый чемпионат по парикмахерскому искусству
В Рязанской области две недели ищут пропавшего мужчину – возможна потеря памяти
В Рязанской области сохранится сильный ветер и станет холоднее
Рязанский гребец вошел в состав юношеской сборной страны
Рязанский колхоз игнорирует требования санитарии
Выхватившую деньги у продавца рязанку помогли задержать прохожие
На рязанской дороге погиб водитель авто, столкнувшегося с фурой лоб в лоб
Осужден рязанец, чья жертва выжила после нескольких ударов топором
Екатерина Ромадина зарегистрирована депутатом Рязанской облдумы
В рязанском селе Лом раскрыли кражу кладбищенских оград
Повар рязанского дома-интерната для престарелых и инвалидов приготовила осетра в заливном
В Рязани «моржи» проплыли первую зимнюю стометровку