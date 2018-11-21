На трассе «Каспий» в Рязанской области жестко столкнулись Ford, Opel и грузовик

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-21T10:09:02+03:00

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20 ноября на трассе «Каспий» в Скопинском районе случилось ДТП с участием трех автомобилей. На 270 километре примерно в 09.10 столкнулись легковые Ford Focus, Opel Vectra грузовик Scania.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 29-летний житель Ермиши на «американце» выехал на перекресток, не уступив дорогу «немцу», ехавшему по главной. От удара Opel, управлял которым 68-летний москвич, отбросило на остановившуюся фуру.

В результате 27-летняя пассажирка Ford была госпитализирована. Также медицинская помощь понадобилась жителю столицы.

Больше за минувшие сутки ни в одной аварии на территории Рязанской области люди не пострадали.

Фото: УМВД по Рязанской области.