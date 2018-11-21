В Рязани 10% платных парковок выделят для льготников

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-21T09:55:25+03:00

Изменить размер текста: A A

20 ноября в Рязанской городской Думе состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию инфраструктуры облцентра, сообщает пресс-служба гордумы.

Депутаты рассмотрели и одобрили изменения в Порядок создания и использования парковок, находящихся на дорогах общего пользования. Речь идет о разрешении на бесплатное пользование парковками – такое право получат инвалиды III группы и те, кто их перевозит.

– Для инвалидов всех групп на каждой стоянке выделено не менее 10% бесплатных мест, но не менее одной парковки, – говорится в сообщении гордумы.

Решение теперь должны утвердить на общем заседании Думы. Кстати, автомобили льготников должны быть со знаком «Инвалид» – его можно получить в главном бюро медико-социальной экспертизы региона.