2018-11-21T09:33:22+03:00
Экономика

В Рязанской области резко выросло производство мяса и субпродуктов

На втором месте – печенье и пряники
Мария БЛИНОВА
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За январь-октябрь в пищевой и перерабатывающей промышленности региона рост производства составил 1,7%, сообщает пресс-служба рязанского минсельхоза.

За десять месяцев предприятия отрасли произвели и продали продукты более, чем на 37,1 млрд рублей.

Мяса и субпродукты сделали на 60% больше, чем за тот же период прошлого года, сливочного масла – на 17%, творога – на 16%, макаронных изделий – на 14%, а кондитерских – на 10%.

Печенья и пряников произвели на 54% больше уровня 2017-го, рост в переработке картофеля почти 6%, а производство крахмалопродуктов выросло на 17%.

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