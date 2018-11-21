Завкафедрой Рязанского медуниверситета: Американцы готовы принять на стажировку наших студентов
Главный врач Областной клинической больницы, заведующий кафедрой Рязанского медуниверситета Дмитрий Хубезов завершает поездку в США. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, по итогам его участия в Американо-Росссийском деловом совете будет подготовлен пакет предложений для развития сотрудничества в сфере здравоохранения.
- Американские коллеги выразили готовность принять наших студентов на стажировку и даже приехать в Рязань, чтобы познакомиться с работой Клуба хирургов (он объединяет учащихся РязГМУ – Ред.), - сказал Дмитрий Хубезов.
Делегат посетил три клиники в Бостоне и ряд медицинских центров. Он пообщался с одним из лучших трансплантологов мира Роджером Дженкинсом и побывал на операции мастеровитого коллеги Питера Марчелло. Такой опыт, по словам Хубезова, бесценен для развития рязанских служб здравоохранения.
Делегат считает, что опыт американских коллег бесценен для Рязанской области. Фото: minzdrav.ryazangov.ru