Завкафедрой Рязанского медуниверситета: Американцы готовы принять на стажировку наших студентов

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-21T09:18:22+03:00

Дмитрий Хубезов, главврач ОКБ, посетил три клиники в Бостоне и ряд медицинских центров

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Главный врач Областной клинической больницы, заведующий кафедрой Рязанского медуниверситета Дмитрий Хубезов завершает поездку в США. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, по итогам его участия в Американо-Росссийском деловом совете будет подготовлен пакет предложений для развития сотрудничества в сфере здравоохранения.

- Американские коллеги выразили готовность принять наших студентов на стажировку и даже приехать в Рязань, чтобы познакомиться с работой Клуба хирургов (он объединяет учащихся РязГМУ – Ред.), - сказал Дмитрий Хубезов.

Делегат посетил три клиники в Бостоне и ряд медицинских центров. Он пообщался с одним из лучших трансплантологов мира Роджером Дженкинсом и побывал на операции мастеровитого коллеги Питера Марчелло. Такой опыт, по словам Хубезова, бесценен для развития рязанских служб здравоохранения.