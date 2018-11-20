2018-11-20T18:36:12+03:00
Общество

Для перехода на цифровое ТВ части рязанцев выделят деньги на оборудование

Чтобы эту помощь получить, нужно написать заявление
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20 ноября в правительстве Рязанской области обсудили переход на цифровой формат телевещания, сообщает пресс-служба кабмина.

В регионе есть участки, на которых из-за рельефа местности сигнал будет недоступен. Потому малообеспеченным рязанцам – тем, чьи доходы ниже прожиточного минимума – возместят расходы на приобретение соответствующей техники.

– Компенсация на покупку и установку спутникового оборудования для жителей населенных пунктов, где нет другой возможности принимать цифровой сигнал, составит до 6 тысяч рублей, на приобретение приставки – до 2 тысяч рублей, – сказала заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Елена Карпенко. – Эта помощь носит заявительный характер.

Списки людей, которые могут претендовать на матпомощь, уже составлены, но их будут корректировать с учетом вновь выявленных нуждающихся. Для оформления документов нужно обращаться в территориальные органы соцзащиты, отмечают в правительстве.

Кстати, с 10 декабря телевизионные приставки, которые понадобятся владельцам части телевизоров, будут продавать во всех отделениях «Почты России». Завершить переход на цифровое ТВ во всех районах региона планируют к июлю.

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