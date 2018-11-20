В рязанской Дашково-Песочне загорелся частный дом
При пожаре никто не пострадал
Дом оказался нежилым.
Изменить размер текста:
Во вторник, 20 ноября, в Рязани на улице Бугровка в микрорайоне Дашково-Песочня загорелся частный дом. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в нежилом доме поступило на пульт дежурного в 15.10.
- Возгорание ликвидировали в 16 часов 23 минуты, - пояснили в пресс-службе.
На ЧП выезжали 3 единицы техники и 12 спасателей.
Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»