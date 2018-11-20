В рязанской Дашково-Песочне загорелся частный дом

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-20T17:58:39+03:00

При пожаре никто не пострадал

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Во вторник, 20 ноября, в Рязани на улице Бугровка в микрорайоне Дашково-Песочня загорелся частный дом. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в нежилом доме поступило на пульт дежурного в 15.10.

- Возгорание ликвидировали в 16 часов 23 минуты, - пояснили в пресс-службе.

На ЧП выезжали 3 единицы техники и 12 спасателей.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить.