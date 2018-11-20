Рязанский губернатор выписал поощрение в 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-20T18:38:14+03:00

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20 декабря на заседании правительства региона губернатор Николай Любимов сообщил, что выделил 25 млн руб. как поощрение тем, кто хорошо подготовился к зиме. Эти средства получат 26 муниципальных образований по всей области, в том числе впервые за несколько лет – город Рязань.

- Это результат общих усилий профильного министерства, муниципалитетов, предприятий ТЭК и ЖКХ, Приокского Ростехнадзора, – заметил глава области. – С текущего года мы также выделяем большие средства на ремонт, реконструкцию теплосетей и котельных в Рязани, по 200 млн. рублей в год.

По его словам, программа улучшения состояния теплосетей рассчитана на 7 лет. Он уже отдал поручения вести строгий контроль работоспособности сетей и предпринимать все необходимое, чтобы отопительный сезон прошел в штатном режиме.