2018-11-20T18:38:14+03:00
Экономика

Рязанский губернатор выписал поощрение в 25 миллионов рублей

Деньги получили 26 муниципалитетов области, включая Рязань, в качестве награды за хорошую подготовку к зиме
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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20 декабря на заседании правительства региона губернатор Николай Любимов сообщил, что выделил 25 млн руб. как поощрение тем, кто хорошо подготовился к зиме. Эти средства получат 26 муниципальных образований по всей области, в том числе впервые за несколько лет – город Рязань.

- Это результат общих усилий профильного министерства, муниципалитетов, предприятий ТЭК и ЖКХ, Приокского Ростехнадзора, – заметил глава области. – С текущего года мы также выделяем большие средства на ремонт, реконструкцию теплосетей и котельных в Рязани, по 200 млн. рублей в год.

По его словам, программа улучшения состояния теплосетей рассчитана на 7 лет. Он уже отдал поручения вести строгий контроль работоспособности сетей и предпринимать все необходимое, чтобы отопительный сезон прошел в штатном режиме.

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