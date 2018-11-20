Рязанскую чиновницу подозревают в получении крупной взятки

СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-20T17:05:46+03:00

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Кораблинские следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из управлений администрации района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Рязанской области. Чиновница подозревается в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в начале лета женщина способствовала продаже квартиры на аукционе, организованном в Кораблине для закупки жилья для детей-сирот. Контракт с муниципалитетом был благополучно заключен, бюджетные деньги продавцу переведены, после чего сотрудница райадминистрации получила от владельца квартиры взятку – 200 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.