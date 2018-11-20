Рязанцев приглашают на бесплатную лекцию о хронической обструктивной болезни легких

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-20T18:07:36+03:00

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В среду, 21 ноября, в Городской поликлинике № 2 пройдет занятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы против хронической обструктивной болезни легких, сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области.

О том, как курение влияет на развитие ХОБЛ, какие способы преодоления зависимости существуют, расскажет врач-пульмонолог поликлиники, доцент кафедры поликлинической терапии и профилактической медицины РГМУ имени академика И.П. Павлова, кандидат медицинских наук Елена Заикина.

Занятие пройдет на 7 этаже в конференц-зале. Начало в 13.00. Приглашаются все желающие!