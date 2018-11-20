2018-11-20T16:18:15+03:00
Общество

Рязанки «в возрасте» стали рожать чаще молодых

20-24-летние и вовсе на третьем месте
Мария БЛИНОВА
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Рязаньстат обнародовал данные о возрасте рязанок, ставших мамами в прошлом году. По информации ведомства, самая большая доля – около 40% – это женщины в возрасте 25-29 лет.

На втором месте оказались 30-34-летние – их почти 28%. А вот женщины в возрасте 20-24 года, традиционно становящиеся мамами чаще других, теперь на третьем месте – от общего числа рожениц их всего18%.

Более того, по сравнению с данными 2007 года 35-39-летние рязанки стали рожать… почти вдвое чаще. В результате средний возраст рязанских мам – 28,5 лет.

Кстати, по информации областного минздрава, за минувшую неделю на свет появились 193 маленьких жителей региона: 98 девочек и 95 мальчиков.

В зарегистрированном браке рождается порядка 80% малышей.

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