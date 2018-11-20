2018-11-20T14:27:58+03:00
Общество

Рязанский протоиерей стал епископом в местной митрополии

Мы проследили его путь в правящие архиереи Касимовской епархии
Антон НИКИФОРОВ
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Фото из прежней жизни правящего архиерея Касимовской епархииФото из прежней жизни правящего архиерея Касимовской епархии
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье 18 ноября Патриаршее служение в день памяти святителя Тихона и отцов Поместного Собора 1917-1918 годов в Московском епархиальном доме. За Литургией была совершена хиротония (возведение в сан епископа) архимандрита Василия (Данилова) в епископа Касимовского и Сасовского. На богослужении присутствовали представители Госдумы РФ, депутаты Рязанской облдумы, представители городов и районов нашего региона.

Мы ранее писали о протоиерее Александре Данилове, которого 15 октября 2018 года в Минске на заседании Священного синода выбрали на должность правящего архиерея Касимовской епархии Рязанской митрополии. В интервью Данилов утверждал, что является целибатом, т.е. давшим обет безбрачия. Но, как сообщил изданию информированный источник из РПЦ, протоиерей Александр Данилов находится в разводе и некоторое время даже находился под запретом в служении. Сам Данилов при дальнейшем общении не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Примечательно, что по уложению православной Церкви при пострижении в монахи человеку дается новое имя и, следовательно, новая жизнь. Так что все грехи новоиспеченный архиерей Василий (Данилов) оставил в прежней жизни.

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