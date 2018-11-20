Рязанский Роскомнадзор оштрафовал МТС и «Мегафон» за незаконную работу вышек

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-20T14:05:17+03:00

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Региональное управление Роскомнадзора оштрафовало операторов связи «МТС» и «Мегафон» за незаконную работу вышек. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Административные дела, возбужденные по материалам радиоконтроля регионального управления филиала «ГРЧЦ» в ЦФО, рассмотрели 12 и 13 ноября. Операторов уличили в нарушении пункта 5 статьи 22 и пункта 1 статьи 24 ФЗ «О связи». Роскомнадзор выявил, что четыре вышки стандарта UMTS и одна вышка беспроводного широкополосного радиодоступа работали без разрешительных документов. Операторам выписали штраф на общую сумму 50 тысяч 820 рублей.