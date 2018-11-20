2018-11-20T14:05:00+03:00
Общество

Драка учеников рязанской школы №1 может закончиться уголовным делом

Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение
Роман ДОРОФЕЕВ
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В субботу, 17 ноября, примерно в три часа дня в сквере неподалеку от школы №1 города Рязани на улице Горького произошел конфликт между несколькими 15-летними учащимися. В результате драки один из школьников получил травмы различной степени тяжести.

В воскресенье, 18 ноября, его родители подали в полицию заявление о причинении их сыну телесных повреждений.

Пресс-службы УМВД по Рязанской области сообщает, что в настоящее время все участники конфликта установлены. Тяжесть причиненных травм в скором времени определит медицинская экспертиза. После чего полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела.

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