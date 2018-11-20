2018-11-20T13:46:23+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре сотрудница детсада воровала золотые крестики у детей

Первое хищение помощница воспитателя совершила еще в прошлом году
Павел АВЕРИН
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. Фото: архив "!КП" в Рязани". Фото: архив "!КП" в Рязани"
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Сотрудники МОМВД России «Михайловский» задержали работницу детского сада, которая подозревается в кражах по месту работы. У малолетних детей похищали золотые цепочки с крестиками. Эта информация появилась на сайте регионального УМВД.

Полицейские в ходе повседневного общения с жителями города Михайлова заметили необычную информацию. Их чада во время пребывания в детском саду теряли золотые цепочки с крестиками. Немаловажная деталь: пропадали у воспитанников одного и того же детского садика. Проанализировав даты этих событий, полицейские установили, что в эти смены работал один и тот же сотрудник детского сада – 29-летняя помощница воспитателя.

Полицейские выяснили, что злоумышленница снимала цепочку с крестиком, когда ребенок спал во время послеобеденного сна. При этом она заходила в спальни к другим группам. Сейчас полицейские установили семь пострадавших – это дети в возрасте 3-5 лет. Причем, первое хищение было совершено в прошлом году. Оперативники ведут работу по выявлению других аналогичных краж. Золотые крестики и цепочки злоумышленница сбывала по сходной цене. Часть краденого изъята.

В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

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