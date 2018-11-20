В Рязани запретили парковку около школы в Горроще
В зоне действия знаков будет работать эвакуатор
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С 15 декабря в Рязани на улице Толстого у дома №5 запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Водителям запретят парковать машины в районе пешеходного перехода около школы №37. По данным управления благоустройства города, ограничительные меры примут для более безопасного дорожного движения и видимости приближающего транспорта.
В зоне запрета установят дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Парковать машины у школы будет нельзя.
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