2018-11-20T13:18:44+03:00
Общество

В Рязани запретили парковку около школы в Горроще

В зоне действия знаков будет работать эвакуатор
Анастасия КУДРЯШОВА
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С 15 декабря в Рязани на улице Толстого у дома №5 запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Водителям запретят парковать машины в районе пешеходного перехода около школы №37. По данным управления благоустройства города, ограничительные меры примут для более безопасного дорожного движения и видимости приближающего транспорта.

В зоне запрета установят дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Парковать машины у школы будет нельзя.

Парковать машины у школы будет нельзя.

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