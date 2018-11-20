2018-11-20T13:00:53+03:00
Происшествия

В Рязани опрокинулся грузовик, перевозивший цистерну с серной кислотой

На месте ЧП дежурят пожарные и спасатели
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: сайт ГТРК "Ока".Фото: сайт ГТРК "Ока".
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Во вторник, 20 ноября, в 9.39 на пульт дежурного поступило сообщение об опрокидывании в Рязани на улице Прижелезнодорожной (Северо-западный промузел) грузового автомобиля, перевозившего емкость с серной кислотой. Сайт ГТРК «Ока» сообщает, что причиной аварии могло стать лопнувшее колесо.

По данным Главного управления МЧС по Рязанской области, разлива кислоты не произошло. В настоящее время на месте ЧП дежурят два спецавтомобиля МЧС: один пожарный и один спасательный. В скором времени собственник груза должен приступить к перекачке кислоты из поврежденной емкости и новый резервуар.

Угрозы для жизни и здоровья населения нет.

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