В Рязанской области освятили новую часовню

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-20T12:15:03+03:00

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В минувшее воскресенье, 18 ноября, в селе Житово Рыбновского района освятили часовню во имя святых Царственных страстотерпцев, сообщает издательство «Пресса».

Небольшой храм возвели на территории АПК «Русь». На освящение, помиммо местных жителей, спонсоров и руководства районной администрации, приехал наследник великий князь Георгий Михайлович, подаривший часовне напрестольное Евангелие.

Торжественный чин освящения совершил настоятель Пощуповского Свято-Иоанно-Богословского монастыря игумен Исаакий (Иванов), который привез в храм икону «Святые Царственные страстотерпцы», подаренную великой княгиней Марией Владимировной.

Здесь будут вести службы, которые смогут посетить и работники сельхозпредприятия, и местные жители, и все желающие прихожане.