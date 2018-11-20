2018-11-20T11:53:03+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре Ряжск ночью сгорела Lada Priora

Автомобиль 2010 года выпуска уничтожен
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Фото с места ЧП.Фото с места ЧП.
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Во вторник, 20 ноября, примерно в четыре часа утра 26-летний житель Ряжска проснулся от сработавшей автомобильной сигнализации. Выбежав на улицу, мужчина увидел, что из-под капота его автомобиля Lada Priora вырывается пламя. Молодой человек схватил огнетушитель и попытался самостоятельно справиться с огнем – не получилось. К моменту приезда пожарного расчета пламя уже полностью охватило легковую машину.

Автомобиль 2010 года выпуска уничтожен. Издательство «Пресса» сообщает, что в качестве главной версии случившегося эксперты рассматривают электротехнические неполадки.

В ликвидации ЧП был задействован расчет пожарной части №29 города Ряжска.

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